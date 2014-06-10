بالفيديو.. مصعد في "رحلة مجنونة" بسرعة 80 كلم/الساعة

جرح شخص في التشيلي، عندما خرج المصعد الذي كان فيه عن السيطرة، وصعد 31 دوراً دفعة واحد في 15 ثانيةً فقط.. وأنهى رحلته المجنونة عند ارتطامه في سقف المبنى.

ووثقت كاميرات المراقبة المركبة داخل المصعد لحظات الرعب التي عاشها خوسي فيرغارا اسيديفو (31 عاما) يوم الجمعة الماضي في إحدى مباني العاصمة التشيلية سانتياغو.

وفي الفيديو، الذي تم رفعه على موقع "يوتيوب"، يظهر اسيديفو وهو يدخل المصعد، ثم تقفل أبواب المصعد وراءه.. وعندما يبدأ المصعد برحلته التصاعدية بسرعة هائلة تنفتح مجدداً أبوابه.

وبدا اسيديفو مذعورا، حيث بدأ بكبس كافة أزرار المصعد بشكل هستيري في محاولة لإيقافه. وينتهي الفيديو عند ارتطام المصعد في السقف، وتحطم كاميرا المراقبة.

وأكدت صحيفة بريطانية أن اسيديفو أصيب بجروح في الرأس والرجلين وتم نقله إلى المستشفى بعد إنقاذه من قبل رجال الإطفاء.

وقدر البعض أن تكون سرعة المصعد قد وصلت إلى 80 كلم في الساعة. وتم فتح تحقيق لمعرف أسباب الخلل في المصعد.