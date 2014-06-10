فيديو.. طفلان يرقصان ببراعة على "بشرة خير"

أظهر مقطع فيديو طفلين صغيرين وهما يرقصان ببراعة على أغنية "بشرة خير" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وحققت الأغنية التي أطلقها الجسمي بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية المصرية أواخر الشهر الماضي شهرة واسعة، وأصبح المصريون والعرب والأجانب يرقصون على إيقاعها المثير في كل مكان.

وانتهت الانتخابات المصرية بفوز عبد الفتاح السيسي بمقعد الرئاسة في انتصار ساحق على منافسه حمدين صباحي.

وكان الجسمي قد أطلق أغنية شهيرة هي "تسلم الأيادي" وحققت شهرة منقطعة النظير أيضا، وذلك بعد الإطاحة بحكم الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.