بالفيديو.. تعثرت فوقعت في "أحضان" أوباما

يبدو أن الحظ العاثر كان بانتظار لاعبة كرة السلة الأميركية "ستيفان دولسان"، فأثناء استقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما أعضاء فريق "يوكون" لكرة السلة للسيدات والرجال في البيت الأبيض مساء الاثنين لتكريمهم بعد فوزهم ببطولة كرة السلة لعام 2014، توجه لمصافحتهم وهم في انتظاره واقفين على المنصة، فما كان من ستيفاني إلا أن انزلقت وكادت تقع أرضاً، لكن يبدو أن الرئيس الأميركي كان متأهباً لمساعدتها، فسارع إلى الإمساك بها. إلا أن أوباما لم يفوت الفرصة لإطلاق بعض النكات، في حين بدا الحرج الشديد واضحاً على الفتاة الشقراء.

وفي التفاصيل، أن أوباما رحب في بداية الحفل بفريقى "NCAA" الحاصلين على بطولة كرة السلة لعام 2014 وما إن انتهى أوباما من تحية الفريقين، حتى اختل توازن اللاعبة الشهيرة دولسن. وقد ذهب إليها الرئيس مسانداً لاستعادة توازنها، فبادلته "ستيفانى" الضحكات أمام الحضور والتقطت معه بعض الصور التذكارية، بعد أن استدعاها لأخذ الصور. كما ذكرها بوعده السابق لها حين أكد لها أنه سيراقصها إذا ما فازوا بالبطولة!