بالفيديو.. طلب يدها في مطار بيروت على وقع الزفة

يبدو أن طرائف طلب اليد للزواج باتت رائجة في لبنان، فبعد عدد من محاولات طلب ود العروس ويدها بطرق ظريفة ورومانسية، ها هو مطار بيروت يشهد محاولة شبابية أخرى من هذا النوع.

فقد فاجأ الشاب اللبناني ميشال صعب حبيبته أثناء عودتها من السفر بطلب يدها بطريقة فريدة من نوعها أمام الجميع في مطار بيروت.

وفي التفاصيل، أنه وأثناء عودة الشابة راوية الشدياق برفقة والدتها وشقيقتها من سفر دام 18 يوماً، حيث حضرت زفاف ابن خالتها في سيدني - أستراليا، تفاجأت لدى وصولها إلى صالة العودة في المطار بهرج ومرج دون أن تدرك للوهلة الأولى ما الذي يحصل. ليظهر أصدقاؤها فيما بعد بقمصان مكتوب عليها باللغة الإنكليزية "WILL YOU MARRY ME" ويطل حبيبها ميشال صعب طالباً منها الزواج وسط تصفيق الموجودين، وعلى وقع أنغام زفة حضرت خصيصاً للمناسبة.