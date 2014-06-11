معاق بالشلل ينهض ويمشي ويركل الكرة ويفتتح المونديال

مونديال البرازيل يحمل مفاجأة لأكثر من مليار إنسان سيتابعون حفل افتتاحه الخميس عبر الشاشات الصغيرة بالعالم، ففي بداية الحفل الذي سيؤدي فيه 600 راقص وراقصة عروضا فنية وأغان موعودة للمشاهدين، سينهض شاب معاق بشلل رباعي تام عن كرسي مخصص للمقعدين، ثم يمشي خطوات نحو كرة وسط ملعب مكتظ الدرجات بأكثر من 61 ألف متفرج، ليركلها بإحدى قدميه، معلنا بدء فاعليات كأس العالم.

الملعب هو "آرينا كورينثياس" المعروف شعبيا للبرازيليين باسم "ايتاكيراو" وبالبرتغالية Itaquerão المستمد من اسم منطقة "ايتاكيرا" التي يقع فيها بسان باولو، وهو جديد تابع لفريق "كورينثياس" الشهير، وكلف 500 مليون دولار، طبقا لما قرأت "العربية.نت" في موقع خاص بالملعب.

في Arena Corinthians ستجري الساعة 11 ليل الخميس بالتوقيت السعودي أول مباراة في المونديال بين البرازيل وكرواتيا، أي مباشرة بعد حفل الافتتاح الذي سيستمر 25 دقيقة وتؤدي فيه المطربة البرازيلية الشهيرة، كلاوديا ليتي، أغنية we are one التي نظمها للمونديال الممثل ومغني الراب الأميركي من أصل كوبي، بيتبول.

تكنولوجيا التفاعل بين الإنسان والآلة

أعدوا للمونديال أغنية "كلنا واحد" ليؤديها مشاركة مع المطربة البرازيلية عدد آخر من الفنانين، أهمهم المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبز، الا أنهم استثنوها من المشاركة لأسباب غير معروفة حتى الآن. أما البقية فسيقدمون مشاركتهم في قسم من الملعب الذي ستتوسطه كرة قدم ارتفاعها 8 أمتار، ويحيط بها آلاف المصابيح المتنوعة ألوان أضواؤها، مع راقصات وراقصين أعمارهم بالعشرينات ويمثلون 26 ولاية برازيلية.

أما المشلول، فسيتمكن من النهوض والسير فعلا على قدميه، معتمدا على "كائن" معدني وزنه 70 كيلوغراما، وصنعه 156 عالما من دول عدة، عملوا طوال 11 سنة في مشروع سموه "المشي مجددا" بقيادة خبير الأعصاب البرازيلي البروفيسور ميغيل نيكوليليس، ليأتمر بإشارات تصدر عن دماغ المعاق المشلول، وتتحكم بقطعه وأجهزته، وأهمها الساقين للسير الطبيعي، وهي تكنولوجيا قائمة على التفاعل بينه وبين المخ.

ويتحرك هذا "الكائن" ببطارية تستمر فاعلة طوال ساعتين، كما له جلد اصطناعي، خصوصا أسفل القدمين، تم صنعه في ألمانيا ويحتوي على "خلايا للاستشعار" تتحسس الأرض التي يمشي عليها المعاق بالشلل، بحيث يحرك قدميه طبقا لما يعلمه من اشارات يبثها إليه الجهاز/الروبوت عن طبيعة الأديم الذي يسير فوقه، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من معلومات نشرتها وسائل إعلام برازيلية على مراحل، وطبقا لما يظهر في الفيديو المرفق.

نائب أوباما في مباراة غانا والولايات المتحدة

وليس من المعروف إذا كانت رئيسة البرازيل، ديلما روسّيت، ستلقي كلمة في حفل الاحتفال الذي ستحضره "ومن المحتمل أن يحضره عدد من رؤساء بعض الدول" على حد ما ذكر أمس الثلاثاء وزير الرياضة والشباب البرازيلي آلدو ربيلو في مؤتمر صحافي، علما أن دعوة تم توجيهها الى 32 رئيس دولة مشاركة في المونديال لحضوره.

من الرؤساء الذين أكدوا الحضور: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتكون بين المتفرجين على مباراة ألمانيا والبرتغال يوم 16 الجاري. وفي اليوم نفسه سيكون جون بيدن، نائب الرئيس الأميركي، بين المتفرجين على المباراة بين غانا والولايات المتحدة، اضافة الى 12 رئيسا أعلنوا عن النية بالحضور "ولم يؤكدوا الموعد بعد" وفق ما ورد في بيان للخارجية البرازيلية.

وعودة الى "الكائن" المعدني، فان طوله 178 سنتيمترا، وكلف 33 مليونا من الدولارات، وسيخطو 25 خطوة في الملعب بموجب اشارات دماغية من شاب سيتم اختياره الخميس بالذات من بين 8 مصابين بالشلل الرباعي، أعمارهم بين 20 و35 سنة.