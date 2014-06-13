المونديال يدخل دائرة الاستقطاب السياسي في السودان

دخل مونديال كأس العالم دائرة الاستقطاب السياسي في السودان، بعد أن دشن الحزب الشيوعي السوداني شاشة نقل المباريات لرفع المعاناة عن كاهل الجماهير، وذلك عقب ساعات من إعلان حكومة ولاية الخرطوم، تعميم المشاهدة المجانية لمباريات المونديال، في العاصمة الخرطوم عبر 100 موقع، وذلك تيسيراً على الراغبين في متابعة أكبر محفل رياضي عالمي.

واستقبل عدد كبير من السودانيين يوم الخميس مونديال كأس العالم بتجاهل كبير، بسبب ارتفاع تكلفة النقل التي بلغت أكثر من ثلاثة آلاف جنيه سوداني، في ظل ظروف اقتصادية طاحنة تمر بالبلاد، ووصلت تكلفة دخول الفرد لنادي المشاهدة أكثر من نصف دولار، ما أدى لحرمان الكثيرين من متابعة هذا الحدث الرياضي المهم.

وشهدت "العربية.نت"، ليل الخميس بمقر الحزب الشيوعي السوداني في منطقة الجريف غرب جنوب شرق العاصمة الخرطوم، تدشين شاشة ضخمة نقل عبرها حفل افتتاح العرس الكروي ومباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا مجاناً، وسط حضور كثيف للمواطنين، وقال المسؤولون بالحزب إنهم سينقلون بقية المباريات لرفع المعاناة عن كاهل الجماهير.

وفي تعليق لها على صفحتها الشخصية بالفيسبوك دعت (أميرة عثمان) القيادية بالحزب، الجماهير لحضور المباريات في دار الحزب الشيوعي بالجريف وأضافت أميرة: "كونوا معنا فبكم تتم المشاهدة".

تبادل تهم

وفي الجانب الآخر، قرر مجلس وزراء ولاية الخرطوم تعميم المشاهدة المجانية لمباريات كأس العالم المقامة بالبرازيل، في كل محليات الولاية عبر 100 موقع، وذلك تيسيراً على الراغبين في متابعة أكبر محفل رياضي عالمي.

وقال أحد مسؤولي ولاية الخرطوم، اللواء عمر نمر، في تصريح صحافي، إن تعميم المشاهدة المجانية للمونديال يأتي ضمن خطة محلية للاهتمام بقطاعات الشباب والرياضة وترقية الذوق العام وتخفيف الحالة الاقتصادية على قطاع واسع من المجتمع من واقع ارتفاع تكلفة شراء أجهزة الاستقبال وكروت الاشتراك وشاشات المشاهدة الخاصة بالمباريات، لافتاً إلى أن المحلية قامت بتوفير جميع أجهزة المشاهدة وستقوم بتوزيعها بالأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية والساحات في (15) وحدة إدارية مع انطلاقة المونديال.

وأثار إعلان جهات سياسية توفير المشاهدة المجانية للمباريات نقاشات حادة بين النشطاء السياسيين على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، تبادلوا الاتهامات باستغلال كل جهة لظروف الناس الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية، حيث علق الحلو قائلاً "الوالي ركب 20 شاشة في الخرطوم و100 موقع في جميع الولايات وانتقدوه. الشيوعيون مركبين شاشة واحدة وبتشكروا فيهم".

ورد عليه عاطف بقوله "الإخوان المسلمين عافصنكم 25 سنة وبذلوا فيكم وما قادرين تتنفسوا.. بس فلاحتك في المساكين الشيوعيين، عجايب والله يازمن؟!".

وظل عدد كبير من الموطنين وحتى لحظة انطلاق المونديال في حيرة من أمرهم، كيف سيكون بإمكانهم متابعة المونديال، في وقت شكا فيه الكثير من المواطنين من ارتفاع قيمة مشاهدة المباريات المنقولة عبر القنوات المشفرة.

وعلق الصحافي المعروف ضياء الدين بلال في حسابه على فيسبوك بقوله "كرة القدم لم تعد لعبة شعبية.. مشاهدة مباريات كأس العالم تتطلب دفع 3 ملايين.. جهاز وكرت!".

ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية وارتفاع كبير في نسبة التضخم، مع انخفاض ملحوظ لسعر الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة، حيث يعادل الدولار الواحد أكثر من تسعة جنيهات في السوق الموازية.