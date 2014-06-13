ملاعب ألمانيا تحولت إلى غرف استقبال للضيوف

في ألمانيا، اهتدى عشاق كرة القدم عموماً وعشاق المونديال خصوصاً إلى فكرة مبتكرة جداً، حيث تم تحويل أرضية ملعب فوراستيري بالعاصمة برلين إلى أكبر غرفة ضيافة مفتوحة بالعالم.

وقام عشاق الكرة بنصب أرائك وجلبوا معهم مشروبات وفشار، في مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا، وظهر المشهد كأنه منزل كبير، وذلك في أحدث طريقة للاستمتاع بمباريات المونديال.

وكان اتحاد كرة القدم في برلين قد دعا المشجعين ليجلبوا أغراضهم المنزلية وكل ما يريدون ليشعروا وكأنهم في منازلهم. ووفرت إدارة الاتحاد شاشة عملاقة لعرض مباريات مونديال البرازيل.