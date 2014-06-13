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ملاعب ألمانيا تحولت إلى غرف استقبال للضيوف

المصدر: العربية.نت
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في ألمانيا، اهتدى عشاق كرة القدم عموماً وعشاق المونديال خصوصاً إلى فكرة مبتكرة جداً، حيث تم تحويل أرضية ملعب فوراستيري بالعاصمة برلين إلى أكبر غرفة ضيافة مفتوحة بالعالم.

أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا

وقام عشاق الكرة بنصب أرائك وجلبوا معهم مشروبات وفشار، في مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا، وظهر المشهد كأنه منزل كبير، وذلك في أحدث طريقة للاستمتاع بمباريات المونديال.

أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا

وكان اتحاد كرة القدم في برلين قد دعا المشجعين ليجلبوا أغراضهم المنزلية وكل ما يريدون ليشعروا وكأنهم في منازلهم. ووفرت إدارة الاتحاد شاشة عملاقة لعرض مباريات مونديال البرازيل.

أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا
أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا أحضر أريكتك وتابع كأس العالم من الملعب في ألمانيا

كلمات دالّة

#ألمانيا, #برلين, #مونديال البرازيل, #فن حياة, #اتحاد كرة القدم في برلين

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