لبنانيتان طالتهما "هزيمة العار" الإسبانية بالمونديال

لم تلحق "هزيمة العار"، كما سماها الإسبان في وسائلهم الإعلامية، بمنتخبهم وبلادهم فقط في مباراة أمس الجمعة مع هولندا بمونديال البرازيل، بل عبر شيء منها القارة الأميركية ليصل إلى لبنان، وطاله شيء منها أيضاً، عبر صديقتين حميمتين لأهم لاعبين بالمنتخب الإسباني: سيسك فابريغاس، الأب لطفلة من صديقته اللبنانية دانييلا سمعان، وعبر اللاعب جيرارد بيكيه، الأب أيضاً لابن من صديقته المطربة الكولومبية، شاكيرا.

شاكيرا، لبنانية الأصل من عائلة مبارك، وهي من مدينة زحلة بالشرق اللبناني، وحضرت المباراة في البرازيل مع دانييلا سمعان أمس. وكانت تعرفت إلى بيكيه بعد أدائها لأغنية "واكا واكا" الرسمية لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وبسببها كان التعارف بينها وبين مدافع فريق برشلونة الإسباني، وبعدها في أوائل 2013 أنجبت منه طفلهما ميلان، بحسب ما قالت هي نفسها خلال حضورها الشهر الماضي مراسم افتتاح المحطة الإذاعية الإسبانية الجديدة بلوس أنجلوس "ميجا 96.3"، حيث أطلقوا اسمها على أحد استوديوهاتها.

مع الهزيمة، استمرت شاكيرا بالترويج في البرازيل لأغنيتها La La la التي تم إصدارها بألبوم المونديال الرسمي "حب واحد، إيقاع واحد" أو One love, One Ryhthm الذي أطلقته "فيفا" مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنيت" بأوائل مايو الماضي، علماً أن أغنيتها الرسمية لمونديال 2010 شوهدت بنسختيها الإسبانية والإنجليزية أكثر من 700 مليون مرة في "يوتيوب" الشهير.

أما دانييلا سمعان، التي كتبت "العربية.نت" العام الماضي تحقيقاً موسعاً عنها بعنوان" طفلة للاعب فابريغاس من لبنانية سرقها من زوجها" فعمرها 39 وهي من بلدة "مزيارة" في الشمال اللبناني، وتزوجت في 1998 من رجل الأعمال اللبناني، ايلي تكتوك، الناشط ببيع العقارات في لندن، حيث يقيم.

وأنجبت دانييلا من تكتوك طفلين عمرهما الآن 10 و13 سنة، لكن خلافاً حدث بينهما بعد تعرفها في 2010 إلى اللاعب فابريغاس في مطعم ياباني بلندن، فغادرت بيت الزوجية وطلبت الطلاق الذي حصلت عليه، وفي العام الماضي أنجبت طفلتها الوحيدة من لاعب فريق برشلونة، وسمتها "ليا"، والجميع يقيمون بين برشلونة ولندن.