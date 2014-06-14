هذه الرياضات المفضلة عند بعض زعماء العرب

رغم انشغالاتهم فإنه يحتفظ رؤساء الدول بهواياتهم الرياضية، ليمارسوها في أوقات فراغهم، ورغم أنها تدخل في إطار الحرية الشخصية فإن عدداً من الرؤساء والملوك استفاد من هواياتهم المحببة ليروجوا لصورتهم، وليخرجوا من عباءة الحكم والسلطة التي تحيط عادة الحاكم بطابع القسوة والجمود.

وتحولت الهوايات الرياضية إلى رمز للترويج لصورة الحاكم القوي والقريب من الشباب والمنخرط في عصره، كما تحولت إلى وسيلة للترويج لرياضة معينة، أو حث المواطنين على ممارسة الرياضة وتخفيض استهلاك الطاقة، كما فعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حين دعا المصريين إلى استخدام الدراجات.

السيسي والدراجة

كشف السيسي عن هوايته المفضلة مبكراً، حين ظهر يركب دراجة هوائية قبيل الانتخابات الرئاسية. وأكد في "ماراثون" للدراجات عشقه لرياضة ركوب الدراجات، حين قطع مسافة 20 كيلومتراً، داعيا المصريين إلى توفير الطاقة وممارسة الرياضة.

ومن الزعماء الذين أثارت هواياتهم الرياضية جدلاً واسعاً العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، الذي كان مهووساً برياضة الغولف وأحدث جائزة عالمية خاصة بها في بلد لا يهوى أبناؤه هذه الرياضة.

صدام سباح وبوتين مصارع

ولم يتوانَ بعض الزعماء عن التفاخر بهواياتهم بمناسبة أو من دونها، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحمل الحزام الأسود في الكاراتيه ويمارس السامبو والجودو والتزلج على الجليد. أما الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فقد استغل براعته في السباحة لرسم هالة أسطورية حوله وتكذيب شائعات مرضه ووفاته حين عبر نهر دجلة سباحة.

وكان العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال رياضياً دؤوبا ومارس أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية، كالتنس والتزلج على الجليد وسياقة السيارات والدراجات الرياضية وممارسة الرياضات المائية.

تنس عبدالناصر ودجيت سكي محمد السادس

عرف عن الراحل جمال عبدالناصر حبه لرياضة التنس وتنس الطاولة والشطرنج، فيما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يمارس السباحة وركوب الدراجات والمشي، أما حسني مبارك فقد كان يمارس لعبة الاسكواش في أوقات الفراغ.

وفي لبنان كان الرئيس أمين الجميل يعشق قيادة الطائرات والرئيس إميل لحود يحب السباحة والغوص.

ومن الرياضيات الجديدة التي ارتفعت شعبيتها بعد ممارسة الحاكم لها رياضة، الدراجات المائية "دجيت سكي" التي انتشرت بين الشباب المغاربة بعد ممارسة العاهل المغربي الملك محمد السادس لها.

وظهر محمد السادس في بداية حكمه وهو يمارس هواياته المفضلة، فظهر اتحاد رسمي للرياضات البحرية بسبب هوية الملك وإقبال الشباب على تقليده.