التحرش يحصل في المونديال أيضاً!

تحقق الشرطة في ولاية ماتو غروسو البرازيلية في مزاعم عن اغتصاب أميركية بعد مباراة بين منتخبي أستراليا وتشيلي. وقال بيان صادر عن الشرطة في ولاية ماتو غروسو إن مسؤولين من السفارة الأميركية رافقوا المرأة (24 سنة) إلى مستشفى في كويابا عاصمة الولاية.

وفي التفاصيل، أن المرأة كانت مع صديقها في منزل شخص تعرفا عليه أثناء الاحتفالات بافتتاح كأس العالم واستيقظت وهي تصرخ لوجود رجل يحاول اغتصابها. وقالت الشرطة إنه جرى استجواب عدد من الأشخاص بينهم صاحب المنزل بخصوص الحادث، لكن أحداً لم يعتقل.

كما أكدت الناطقة باسم السفارة الأميركية في البرازيل أن السفارة علمت بالتقارير الخاصة بالحادث، لكن ليس بوسعها التعليق طبقا للقوانين المتعلقة بالخصوصية.