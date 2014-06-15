شاهد.. كيم كارديشيان تكشف عن صور جديدة لزفافها

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي عن صورتين حديثتين من زفاف كيم والنجم كانيي ويست، والذي عقد في فلورنسا في الـ24 من مايو الماضي.

وتظهر الصورة الأولى، والتي نقلتها صحيفة "هافينغتون بوست"، الثنائي كيم وكانيي مع ابنتهما نورث-ويست البالغة من العمر 11 شهرا وهي ترتدي ثوبا أبيض خلال الزفاف.

أما الصورة الثانية فكانت من كواليس الزفاف ونشرتها كلوي كارديشيان على موقع انستغرام. وأظهرت الصورة كانيي يتحدث إلى كلوي، وهي تحمل ابنته نورث، وإلى والدته كريس والأختين غير الشقيقتين لكيم كيندل وكيلي جينر، وهن يرتدين فساتين بيضاء أيضاً.

كانت كارديشيان وزوجها قد كشفا عن العديد من صور الزفاف بعد أيام من العرس، بعد انطلاقهما لقضاء شهر العسل في ايرلندا.

ووفق تقارير إعلامية، فاجأ كانيي زوجته ووالدة طفلته بهدية زفاف غير متوقعة عبارة عن لوحة مرسومة للنجمة كاردشيان تظهرها عارية الصدر.



