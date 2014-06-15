فيديو.. مشجع كرواتي يقبّل مذيعة برازيلية على الهواء

لا شك أن حدثاً كالمونديال، ينتظره العالم برمته على أحر من الجمر ويتابعه الملايين من محبي الكرة. ولعل كل هؤلاء لم يتوقعوا أن يشاهدوا خلال تغطية الافتتاح، قبلة هاربة على الهواء مباشرة. فهذا ما حصل عندما فاجأ مشجع كرواتي مذيعة برازيلية بقبلة وهي تقوم بتغطية فعاليات انطلاق المونديال على الهواء مباشرة من الشارع.

وقبل المشجع المذيعة قبيل انطلاق مباراة الافتتاح بين منتخب بلاده والبرازيل الخميس.

يذكر أن المهاجم النجم نيمار سجل هدفين قاد بهما المنتخب البرازيلي للفوز على ضيفه الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد كورينثيانز في ساو باولو في افتتاح مونديال البرازيل.

وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له ليعلن عن نفسه بقوة في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكاميرون والمكسيك.