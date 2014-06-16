أشهر أمير مغربي عازب يدخل القفص الذهبي

أخيراً، وبعد طول انتظار، ودع أشهر أمير عازب حياة العزوبية ودخل القفص الذهبي ، وأعلن الديوان الملكي خبر زواج الأمير رشيد بن الحسن الشقيق الوحيد للعاهل المغربي محمد السادس.

وقال بيان للديوان الملكي إن الملك محمد السادس، ترأس يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، حفل عقد قران شقيقه الأمير رشيد (44 عاما) على الشابة المصونة الآنسة أم كلثوم بوفارس، كريمة مولاي المامون بوفارس .

وظلت شائعات الزواج تحاصر الأمير رشيد الذي يحتفل في الـ20 من هذا الشهر بعيد ميلاده الرابع والأربعين.

وحصل الأمير رشيد بن الحسن على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو الفرنسية بميزة مشرف جدا، كان موضوعها حول منظمة المؤتمر الإسلامي. وينوب الأمير رشيد عن شقيقه الملك في حضور عدد من المؤتمرات العربية والدولية، كما أنه يحمل رتبة جنرال في البحرية الملكية، وله اهتمامات رياضية وفنية.