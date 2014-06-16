قرط ماسي لطفلة كيم كارديشيان في عيد ميلادها الأول

أظهرت صور جديدة للطفلة نوري، ابنة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارديشيان وزوجها كانيي وست، وهي ترتدي قرطا جديدا من الماس أثناء احتفال الزوجين بعيد ميلادها الأول.

ويبدو أن الكتب والعرائس لم تصلح هدايا لائقة أو مناسبة للاحتفاء بالمناسبة.

والطفلة، التي بلغت من العمر عاما واحدا، لم تظهر في صور زفاف كيم وكانيي الشهر الماضي في إيطاليا، وهي ترتدي قرطا.

والتقطت الصور الأخيرة أثناء توجه كيم وكانيي بالطفلة إلى متحف مانهاتن احتفاء بعيد ميلادها الأول، بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الاثنين.

وثقب أذن الفتيات الصغيرات من أجل ارتداء القرط ليس تقليدا في الثقافة الأميركية التي تنتمي إليها كيم، ولكن يبدو أن الأخيرة أعدت ابنتها قبل شراء القرط الماسي.

وبدت الطفلة في الصور مرتدية ثوبا أبيض بالتناسق مع ملابس كيم، التي كانت ترتدي ملابس ضيقة تبرز مفاتن جسدها، وهي تي شيرت أبيض وجونلة أخضر زيتوني مرتفعة الوسط.

ومثل طفلتها، تألقت كيم أيضا بقرط كبير من الماس. كما تحلت أيضا بعقد ذهبي.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع صورا لابنتها على موقع "أنستغرام" الشهير، وبدا في الصور زوجها كانيي، والطفلة نائمة.

وكتبت النجمة تعليقا على الصور: "هذا هو معنى الحياة، طفلتنا أتمت عاما اليوم. لعبنا كثيرا حتى استسلمت للنوم وهي تشاهد أحد الألعاب. عيد أب سعيد لأفضل أب في العالم".

وخاطبت زوجها بـ "هاشتاغ" خاص به قائلة: "الطريقة التي تحب بها ابنتنا وتحميها، تغمرني بكثير من الحب".

كما نشرت والدة كيم صورة لحفيدتها على موقع "أنستغرام"، وكتبت تعليقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لحفيدتي الجميلة. أنت ملاك، وأنا أحبك كثيرا".