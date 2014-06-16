مفاجأة.. شوماخر غادر المستشفى!

أعلنت المتحدثة باسم مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الاثنين، أن السائق الألماني أفاق من الغيبوبة التي

أعقبت تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس خلال حادث أثناء تزلجه على الجليد في أواخر عام 2013 وغادر المستشفى الذي كان يعالج فيه في فرنسا.

وقال بيان صادر عن سابينه كيم المتحدثة باسم شوماخر "غادر مايكل المركز الطبي الجامعي في مدينة جرينوبل ليواصل مرحلة التعافي

الطويلة. لم يعد في غيبوبة بعد الآن".

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية قد نشرت في وقت سابق اليوم أن شوماخر نقل من العناية المركزة إلى قسم إعادة التأهيل، وأنه بات في مأمن الآن من خطر الموت متأثرًا بالإصابات التي تعرّض لها، في حين ستبقى التساؤلات مثارة بخصوص مستوى التقدم الذي سيحرزه أسطورة سباقات الفورمولا 1 السابق على صعيد التعافي حتى الآن.

ونقل شوماخر إلى جناح إعادة التأهيل بعد أربعة أشهر من إعلان الأطباء أنهم سيبدأون عملية إفاقته من الغيبوبة الاصطناعية التي تم إدخاله فيها عقب حادث تزلج تعرّض له في جبال الألب الفرنسية يوم 19 ديسمبر الماضي.

وكانت مصادر طبية قد سبق لها أن صرحت أن الأطباء المشرفين على علاج شوماخر سيخبرون أقرباءه في وقت ما بأنه لم يعد بوسعهم فعل شيء بشأن حالته الصحية.

ولفتت الصحيفة إلى أن جناح إعادة التأهيل، الذي انتقل إليه شوماخر أخيرًا، سيعنى بتقديم جلسات التدليك وتنشيط العضلات التي كان البطل يحصل عليها يوميًا، لكن لم يعد يتوقع الأطباء أن تسفر عن أي تحسن ملموس في حالته الصحية على المدى القريب.