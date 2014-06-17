اليونيسكو: تدمير التراث الثقافي بالعراق "جريمة حرب"

أعلنت مديرة اليونيسكو، ايرينا بوكوفا، الثلاثاء، أن تجدد أعمال العنف في العراق يعرض تراثه الثقافي للخطر، وتدميره يعتبر "جريمة حرب".

وتعليقا على الهجوم الذي يشنه تنظيم مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على المدن العراقية، قالت بوكوفا في بيان "أدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تجنب أي شكل من أشكال تدمير التراث الثقافي، ولاسيما المواقع الدينية".

وأضافت أن "تدميرها المتعمد جريمة حرب وضربة لهوية وتاريخ الشعب العراقي. وقالت "يجب أن يتحمل القائمون بها مسؤولية أعمالهم".

ودعت مديرة اليونيسكو التي تتخذ من باريس مقرا "جميع العراقيين إلى توحيد صفوفهم لحماية التراث الثقافي لبلادهم".

وقالت "إنه شاهد فريد للإنسانية وجذور حضارتنا والتعايش بين الأديان".

ووجهت بوكوفا نداءها، فيما بدأت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو، مساء الأحد، في الدوحة اجتماعها السنوي الذي يمكن أن توضع خلاله آثار جديدة في لائحة المواقع المعرضة للخطر.

