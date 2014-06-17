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جميلات المونديال يتنافسن لنيل لقب "أجمل مشجعة"

المصدر: العربية.نت
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على هامش مباريات كأس العالم في البرازيل، تدور حالياً منافسة شديدة بين مشجعات عدة منتخبات مشاركة في هذا العرس الكروي، الهدف منها هو نيل لقب "أجمل مشجعة".

مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل

ولهذا الغرض، تستخدم المشجعات الإسسكوارات والمكياج، ويطلين وجوههن بألوان منتخابتهن المفضلة. كما ترتدي المشجعات ملابس منتخباتهن، مع بعض التعديلات التي تناسب الجو الحار والمرح في شوارع البرازيل.

مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل

ورصدت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بعض المشجعات الأكثر حماسة على مدرجات ملاعب كأس العالم كما في شوارع المدن التي تستضيف هذا الحدث الكروي.

مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل

وبدون مفاجأة، كان الحضور الأبرز للمشجعات البرازيليات، بحكم استضافة بلدهن للمونديال. كما يسجل حضور بارز لمشجعات منتخبات ألمانيا والأرجنتين والبرتغال.

مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات كأس العالم البرازيل مشجعات كأس العالم البرازيل
مشجعات ايرانيات مشجعات ايرانيات

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