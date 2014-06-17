روحاني يتابع مباراة بلاده مع نيجيريا بثياب رياضية

تداولت مواقع إلكترونية إيرانية وعربية صورة للرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو جالس في البيت بثياب رياضية أمس الاثنين، أمام التلفزيون يتابع مباراة المنتخب الإيراني ونظيره النيجيري، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وهنأ روحاني منتخب بلاده بعد تحقيقه أول نقطة له في منافسات مونديال البرازيل، بعد تعادله السلبي مع نظيره النيجيري .

وكتب روحاني على حسابه الشخصي في "تويتر": فخور بأولادنا بعدما حققوا أول نقطة لهم.. أتمنى أن تكون النقطة بداية لتحقيق المزيد في كأس العالم.

وسيطرت نيجيريا بطلة إفريقيا على مجريات اللعب لفترات طويلة في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السادسة، لكنها واجهت صعوبات في تخطي دفاع ايران.

ولم يعتذر مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش عن خططه ودافع عن لاعبيه الذين احتفلوا بالنقطة السادسة لإيران في أربع مشاركات بكأس العالم وحفاظ الفريق على شباكه نظيفة للمرة الأولى منذ أول ظهور له في النهائيات عام 1978.