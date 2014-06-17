كلب يهوى المونديال.. ولا منتخب مفضلاً لديه

يهوى الكلب "جورج" قضاء ساعات قبالة التلفزيون لمتابعة مباريات كأس العالم الدائرة حالياً في البرازيل.

وانتشر فيديو يظهر "جورج" وهو يتابع بحماس المباراة التي جمعت منتخبي الأرجنتين والبوسنة، ويقفز على كل حركة حاسمة من اللاعبين.

إلا أن حب "جورج" لكرة القدم يبدو "مشوشاً"، حيث ليس للكلب منتخب مفضل يشجعه.

ويقول صاحب "جورج" إن كلبه "لا يهتم من سيربح أو يخسر، كل ما يهمه هو متابعة المباراة".

يجدر الذكر أن "جورج" يحب كافة أنواع الرياضة، حيث يظهر الكلب في عدة فيديوهات وهو يتابع بحماس الـ"سوبر بول" ومباريات تنس.