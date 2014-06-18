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بالصور.. أغرب القبعات في سباق "رويال سكوت" ببريطانيا

المصدر: العربية.نت
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يقام في إنجلترا حالياً سباق "رويال سكوت" الملكي السنوي للخيول، والذي يكتسب أهمية كبرى ليس فقط في إنجلترا بل في العالم ككل. وعادة ما تحرص سيدات المجتمع في بريطانيا على حضور ذلك السباق، واستعراض آخر صيحات عالم الموضة في القبعات.

قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول

وتنوعت أشكال القبعات التي ارتدتها السيدات في السباق بين القبعات التقليدية، والقبعات على شكل حيوانات وطيور وورود وفراشات، فضلاً عن العديد من التصاميم الغريبة الأخرى التي تبارت النساء في اختيارها.

قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول

ويرجع ذلك السباق إلى عام 1711، حيث اعتاد منظمو هذا السباق على إقامة مسابقات للقبعات الغريبة والملابس الطريفة يتبارى فيها نجوم المجتمع لإظهار تفردهم.

قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول
قبعات سباق الخيول قبعات سباق الخيول

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