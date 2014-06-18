بالفيديو.. أبوتريكة فعل ما عجز عنه منتخب البرازيل

قبل عدة أعوام سجل اللاعب المصري المعتزل محمد أبوتريكة هدفاً رائعاً في مرمى الحارس الذي عجز المنتخب البرازيلي عن تسجيل هدف واحد في مرماه خلال المباراة مع المكسيك أمس الثلاثاء ضمن نهائيات كأس العالم.

واستطاع أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب المصري، أن يحرز هدفاً رائعاً في مرمى جويرمو أوتشوا، الذي كان يحرس مرمى فريق "كلوب أميركا" المكسيكي، في المباراة التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين لهدف، ضمن بطولة كأس العالم للأندية عام 2006.

وبالأمس تصدى الحارس المكسيكي أوتشوا لعدة فرص خطيرة ليقود المكسيك للتعادل من دون أهداف مع البرازيل صاحبة الأرض في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال أوتشوا للصحافيين عقب المباراة: "المباراة صعبة جداً. كنا نعلم أن الموقف سيكون صعباً أمام البرازيل، لأنها تلعب على أرضها. كنا ندرك ضرورة الحفاظ على تركيزنا بنسبة 100 بالمئة طوال 90 دقيقة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".