هفوة من اللاعب ميسي تكلفه قميصه لطفل برازيلي

تجاهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة أحد الأطفال، قبل بداية مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام البوسنة والهرسك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمونديال البرازيل.

والتقطت عدسات الكاميرا خلال النقل التلفزيوني المباشر للمباراة، الطفل البرازيلي وهو يتجه نحو نجم برشلونة الإسباني لمصافحته، لكن الأخير تجاهله، وتوجّه لمصافحة حكام المباراة، وسط ذهول وخيبة أمل الطفل الذي دار من حول اللاعبين لعل ميسي يراه ويصافحه، إلا أن ظنه خاب ثانية بنجم الكرة الأرجنتيني.

بعد المباراة التي قاد ميسي منتخبه إلى فوز صعب على البوسنة والهرسك، بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، أخبروه عن تجاهله للطفل الصغير، فأخبرهم أنه لم يلحظه، ثم بحثوا له عنه حتى وجدوه، فأسرع وأدخله إلى معسكر تدريب المنتخب الأرجنتيني، وخلع قميصه وأهداه إياه واعتذر، ثم التقط معه صورة أيضاً.