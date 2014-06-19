دروس نسائية "لاصطياد" الرجال الأثرياء

يبدو أن كثرة مطالب النساء لا يوجد لها حد، لذلك هن يحتجن إلى بنك متنقل كما يردد الكثير من الرجال، ففي مبادرة مضحكة نوعا ما، وقد تكون منطقية من جهة أخرى، قدمت إحداهن أكاديمية خاصة لإعطاء دروس للنساء في كيفية اصطياد الرجال، الأمر الذي يبدو أنه سيجعل الأثرياء يفقدون الكثير من أموالهم.

وتقدم هذه الأكاديمية الأميركية الخاصة، خدمة فريدة من نوعها، من خلال إعطاء دروس للنساء في كيفية اصطياد الرجال الأثرياء والتعامل معهم، وذلك على يد مجموعة من الخبراء الذين يقدمون النصائح اللازمة لهذا الهدف.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، فإن كارلا أبونيا (37 عاماً) التي أقامت علاقات في شتى أنحاء العالم مع العديد من الأثرياء، وحصلت منهم على العديد من الهدايا القيمة، قررت أن تساعد النساء في السير على خطاها، وذلك من خلال إعطاء دروس خاصة في كيفية جذب الأثرياء مستفيدة من تجربتها الخاصة.

واستعانت كارلا بالخبير في العلاقات ألان شنايدر لتأسيس أول أكاديمية في نيويورك لتعليم فنون الإغراء، ويقوم المنهج الذي تدرسه الأكاديمية لطالباتها على خمسة عناصر أساسية، وهي الإغراء والتفاهم والكرم والجاذبية والمعاملة بالمثل، كما توفر فرصة الحصول على استشارات تجميلية من جراحين مختصين في النواحي الجمالية، وخبراء ماليين للأمور المالية.

وتحولت كارلا إلى هذا النمط الفاخر من الحياة، بعد أن ضاقت ذرعا بالعلاقات مع الشبان الذين يمكن أن يقدموا لها في أحسن الأحوال شطيرة من أحد مطاعم الوجبات السريعة، لذلك قررت البحث على شبكة الإنترنت عن أفضل الوسائل لتأمين حياة الرفاهية.