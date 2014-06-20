هل ستمنع الروسيات من انتعال الكعوب العالية؟

قد تضطر النساء الروسيات إلى تغيير مفاجئ في عادات اللباس، إذا ما أقر اقتراح لأحد النواب يريد من خلاله منع الكعوب العالية. ورفع أوليغ ميخييف النائب في حزب "روسيا عادلة" من اليسار الوسط اقتراحاً إلى الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان لفرض حد أقصى لعلو الكعوب على صانعي الأحذية ولمنع الأحذية من دون كعوب أيضاً.

وأوضح أن الكعوب العالية والأحذية الرياضية والأحذية من دون كعوب خطرة على الصحة. وجاء في نص الاقتراح أن "الأحذية يجب أن تتمتع بكعوب تتراوح بين سنتيمترين وأربعة أو خمسة سنتيمترات كحد أقصى".

وجاء في الوثيقة الواقعة في خمس صفحات أن "الآثار المضرة لانتعال الكعوب العالية جداً أو الأحذية المسطحة معروفة في العالم بأسره. ومن الضروري أن نغير هذا الميل".

من جهته، أوضح النائب الروسي، أنه يريد فقط توعية الرأي العام على الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها الأحذية غير المريحة على المدى الطويل.

وشدد على أن اقتراحه يثبت أنه مهتم بوضع النساء، وأنه يريد أن يجنبهن الإصابة بتشوهات في القدم. لكنه قال مازحاً "زميلاتي لا يوجهن إلي الكلام" منذ رفع الاقتراح.