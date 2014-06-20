وسامة سجين كاليفورنيا تثير نساء الفيسبوك

تهافتت معجبات على صفحة "فيسبوك" الخاصة بمفوضية الشرطة في كاليفورنيا، حيث أثارت صورة موقوف وسيم ضجة على الإنترنت.

وأوقفت شرطة ستوكتون في شرق سان فرانسيسكو، جيريمي ميكس، وهو رجل اسمر وسيم في الثلاثين من العمر، صاحب عينين فاتحتي اللون، الأربعاء الماضي، مع ثلاثة شركاء له بتهمة ارتكاب عمليات سطو مسلحة.

وغداة توقيفه جمعت الصورة التي التقطت له في مركز الشرطة أكثر من 13 الف "لايك" مع أكثر من 350 مشاركة على فيسبوك.

وكتبت ادجوثا لامبيرتينا تقول: "يا إلهي إنه جميل!" فيما سألت اشير موراليس: "هل يمكنكم أن تكبلوني إلى جانبه؟".

وقالت كيلي روميرو بأسف "يجب أن يكون على لوح إعلاني.. وليس على صورة سجين".