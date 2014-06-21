مسلمو بريطانيا يستعدون لصيام 19 ساعة يومياً في رمضان

يستعد المسلمون في بريطانيا لصيام نحو 19 ساعة يومياً في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر الأصعب منذ سنوات طويلة بسبب كونه يحل هذا العام بالتزامن مع فصل الصيف، فيما يتبقى أمام المسلمين خمس ساعات فقط للإفطار والسحور وأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وعلمت "العربية نت" أن المجلس الأوروبي للإفتاء يدرس عدداً من القضايا المرتبطة بالصيام في الأماكن التي يطول فيها النهار بصورة كبيرة، حيث يوجد بعض المناطق في غرب أوروبا لا تغيب عنها الشمس الى ما بعد الحادية عشرة مساء.

ونشر المسجد المركزي في لندن إمساكية شهر رمضان المبارك التي حصلت عليها "العربية نت" ليتبين أن أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان سيكون عند الساعة 02:48 صباحاً، أما أذان المغرب ووقت الإفطار فيحين عند الساعة 09:25 مساء، فيما يدخل وقت صلاة العشاء عند الساعة 11:03 ليلاً، أي قبل منتصف الليل بأقل من ساعة واحدة.

أما إعلان دخول شهر رمضان المبارك فعادة ما يلتزم المسلمون في بريطانيا بالموعد الذي تعلنه المملكة العربية السعودية، كما يعلن المسجد المركزي عادة أول أيام الصيام وأول أيام العيد تبعاً للسعودية التي تتحرى هلال شهر الصيام وهلال العيد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما لا يتسنى للمسلمين في بريطانيا أن يفعلوا ذلك.

ويوجد في بريطانيا أكثر من 2.5 مليون مسلم بحسب آخر الإحصاءات الرسمية التي تعود إلى عدة سنوات مضت، فيما يتوقع أن يكون عدد المسلمين قد ارتفع بصورة ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن أن أعداد العرب أيضاً ارتفعت في بريطانيا بسبب هروب أعداد كبيرة من بلادهم ولجوئهم الى المملكة المتحدة.

وقال الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء الشيخ حسين حلاوة لــ"العربية نت" إنه سيزور السويد وبعض المناطق في أوروبا بصورة عاجلة للاطلاع على مواقيت الصلاة والاستماع الى أسئلة بعض المسلمين تمهيداً لإصدار فتاوى عن المجلس بهذا الخصوص.

لكن الشيخ حلاوة أكد رداً على سؤال لــ"العربية نت" عدم جواز الإفطار للمسلمين في بريطانيا بسبب طول النهار، مؤكداً أن هناك أماكن يكون الصيام فيها أكثر صعوبة ربما بسبب حرارة الطقس أو لأية أسباب أخرى، ورغم ذلك لا يوجد من أفتى بجواز الإفطار.

كما أشار حلاوة الى أن بعض المناطق في أوروبا سيكون الصيام فيها أطول بسبب أن النهار في بريطانيا ليس الأطول على الإطلاق صيفاً، حيث في السويد والدول الاسكندنافية يكون أطول مما هو عليه في المملكة المتحدة.

ويدخل وقت صلاة الفجر في العاصمة السويدية ستوكهولم عند الساعة 01:50 صباحاً، أما وقت صلاة المغرب فيدخل بعد الساعة العاشرة مساء، أي أن ساعات الصيام ستتجاوز 20 ساعة هناك.