بالفيديو.. امرأة تسرق سواري ذهب بمهارة فائقة

أظهر فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محل لبيع الذهب والمجوهرات في مدينة شيراز الإيرانية، امرأة تسرق سواري ذهب بمهارة مبتكرة.

وبحسب ما رصدته الكاميرات، فقد دخلت المرأة برفقة رجل عرض عليهما صاحب المحل أنواعا من الذهب والحلي، وبعد المراوغة والإلهاء غافلت صاحب المحل وسرقت سوارين بطريقة متقنة.

وقامت المرأة وهي في العقد الثالث من عمرها تقريباً، بإخفاء سوارين على مرحلتين بمهارة بعد أن تأكدت من انشغال صاحب المحل.

وكان دور الرجل المرافق للمرأة في هذه العملية كما يبدو من مشاهدة الفيديو أنه يقوم بنصح رفيقته لاختيار السوار المناسب لها في مشهد أوحى للبائع بأنه عمل طبيعي يقوم به كل زوج وزجته يومياً.

وخرجت المرأة مع مرافقها من المحل دون أن يلتفت صاحبه الذي قام بإخبار الشرطة الإيرانية ولو متأخراً، وسلمها شريط كاميرات المراقبة ليتم البحث عنهما في وقت لاحق.

ويشتكي أصحاب محلات الذهب والمجوهرات في إيران من عمليات السطو، خصوصاً المسلحة، أدى بعضها إلى قتل، ما جعل الشرطة تضع حراساً أمام محلات بيع الذهب الكبيرة، كما أوصتهم بوضع كاميرات مراقبة لرصد الزبائن.

وفي آخر تقرير نشرته الشرطة الإيرانية يشير إلى انخفاض عمليات السرقة من محلات الذهب بنسبة ١٨%، رغم ذلك يقول التقرير إن عمليات السرقة بشكل عام ازدادت بنسبة ٢٦% بسبب الفقر والمشاكل الاقتصادية.