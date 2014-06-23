بالفيديو.. أم تركل ابنتها بالحذاء في رأسها

في مشهد مروّع تقشعر منه الأبدان، قامت أم يابانية بركل ابنتها في رأسها بالحذاء لتثنيها عن البكاء أثناء تواجدهما في محطة للقطار بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي تم تصويره في محطة القطار، حيث تظهر الأم وهي تضرب طفلتها بالحذاء على رأسها بطريقة وحشية أجبرت الشرطة على القبض عليها لعنفها الشديد مع طفلتها، بعد أن أبلغ عنها الرجل الذي كان يصوّر الحادث والذي كان يصيح في الأم ناصحاً إياها بالتوقف.

وتم نشر الفيديو الذي تم تصويره في مطلع شهر مارس الماضي، في الوقت الحالي للتوعية بأن تصرف الأم يندرج تحت مسمى إساءة معاملة الأطفال الأمر الذي يستوجب توقيع عقوبة عليها.