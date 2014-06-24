مايو الماضي الأكثر حراً منذ 130 عاماً

تبين أن شهر مايو الماضي من عام 2014 كان الأكثر حراً في العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1880، بحسب ما أعلنت الاثنين الوكالة الأميركية للمحيطات والجو.

وبلغ متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض وفي المحيطات 15,54 درجة في شهر مايو المنصرم، أي أعلى بـ0,74 درجة من المعدل المسجل في القرن العشرين لهذا الشهر وهو 14,8 درجات.

وبذلك يكون الشهر المنصرم الشهر التاسع والثلاثين من أشهر مايو، والشهر الواحد والخمسين بعد الثلاثمائة على العموم، الذي تكون فيه درجات الحرارة أعلى من المعدل.

أما المرة الأخيرة التي سجلت فيها درجات حرارة في مايو أدنى من المعدل، فكانت في عام 1976. وكان شهر أبريل الماضي متساوياً في درجات حرارته مع الشهر نفسه من عام 2010، الذي كان الأكثر حراً على الأرض منذ عام 1880.