ملفات "مايكل شوماخر" السرية للبيع

أكدت إدارة الألماني مايكل شوماخر الاثنين بأن شخصاً ما قام بسرقة ملفات شوماخر الطبيّة من المستشفى الفرنسي الذي كان يعالج فيه في غرونوبل، وهو يُحاول عرضها للبيع لوسائل الإعلام.

وتمّ عرض هذه الملفات السريّة على وسائل إعلام ألمانية وبريطانيّة وفرنسيّة إذ تريد الجهة السارقة بيعها بـ50 ألف يورو على الأقلّ. ولكن وكيلة أعمال بطل الـ"فورمولا وان" السابق، سابين كيهم أكدت أن أي استخدام لهذه الملفات من قبل وسائل الإعلام سيُعرضها للملاحقة القانونيّة، بحسب ما أوردت قناة البي بي سي.

وأرسلت كيهم الرسالة التالية إلى وسائل الإعلام: "منذ عدة أيام يجري عرض ملفات وبيانات للبيع. ويدعي المُعلن بأنّ هذه الملفات هي الملفات الطبية الخاصة بمايكل شوماخر".

وأضافت: "لا يمكننا الحكم بما إذا كانت هذه الوثائق حقيقيّة أم لا. ولكن، مع ذلك فمن الواضح بأنّ ملفات شوماخر قد سرقت بالفعل. لقد تم الإبلاغ عن السارق والسُلطات الأمنيّة بدأت التحرّك".

وأكملت: "نحن نعلن وننصح بأنّ شراء ونشر هذه الوثائق هو أمر ممنوع. إن محتويات الملفات الطبية هي سرية تمامًا ويجب ألّا تُتاح للعامة، وبالتالي فإننا سنوجه اتهامات جنائية ضدّ أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر الملف الطبي".

وكانت كيهم قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر بأن أسطورة الفورمولا واحد قد استيقظ من غيبوبته الطويلة التي أعقبت تعرضه لحادث أثناء تزلجه على الجليد أواخر العام 2013 وأنه نقل إلى مستشفى لوزان في سويسرا.