أسطورة المرأة الثعلبة.. في حديقة كراتشي

"المرأة الثعلبة".. جعلت حديقة حيوان كراتشي الأكثر ارتياداً من قبل المحليين والسياح على حد سواء.

والمرأة الثعلبة التي اشتهرت باسم "ممتاز محل"، هي شاب باكستاني اسمه مراد علي، ويبلغ من العمر 33 عاماً.

الشاب اتخذ من تجسيد الأسطورة "المرأة الثعلبة" مهنة له يحصل منها على قوت يومه، وهي المهنة التي ورثها من والده المتوفى منذ 16 سنة.

وهو يجسد دور "المرأة الثعلبة" لمدة 12 ساعة في اليوم، ويقوم أيضا بدور العرّاف، حيث يعمل على تقديم النصائح والتنبؤات لمرتاديه سواء كانوا ممن سيقبلون على الزواج أو يستعدون للامتحانات.

ويقول علي تعليقاً على إقباله على مثل هذه المهنة الغريبة: "يسعد الزوار عندما يرونني، وهذا بالضبط ما أود تحقيقه ألا وهو إسعاد الآخرين. الحياة قصيرة ولا يسعني سوى أن أكون سبباً في سعادة الآخرين".