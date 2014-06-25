بالفيديو.. المشتبه بقتل المبتعثة السعودية يتمشى

أذاعت الشرطة البريطانية فيديو مدته 43 ثانية لشخص مشتبه به، التقط بعد فترة وجيزة من الاعتداء الذي وقع على المبتعثة السعودية ناهد المانع ونتج عنه وفاتها، في طريق بين بورت لين وبيتش رود، بمدينة كولشستر يوم الأربعاء الماضي.

ودعت الشرطة من يتعرف على الرجل الذي ظهر في الفيديو إلى التواصل معها بغرض استجوابه عن علاقته بالاعتداء. وكانت الكاميرا التي صورت المشتبه به تطل على الطريق الضيق الذي وقع فيه الاعتداء وعلى بعد 30 مترًا من مكان الجريمة. كما دعت الشرطة كل من رأى أي سلوك مريب في مكان الحادث، في ذلك الوقت أو بعد ذلك بوقت قصير، إلى التواصل معها.

وأظهر الفيديو الرجل يزيل غطاء للرأس بيده اليسرى، بينما كان يمشي ويحمل أيضاً قطعة أخرى من الملابس على ذراعه اليمنى. وأعلنت الشرطة أوصاف المشتبه به في الهجوم بأنه أبيض، في أوائل العشرينات، طوله 170 سم تقريبًا، متوسط البنية، ذو وجه نحيف.

ترصدها قبل 4 أيام

إلى ذلك، أعلنت شرطة مقاطعة إيسيكس في بريطانيا الثلاثاء أنها تبحث عن رجل ظل يترصد ناهد المانع، أربعة أيام قبل العثور عليها مضرجة بدمائها. وذكرت الشرطة أن شهوداً أبلغوها بأنه كان هناك رجل يسير خلف امرأتين قد تكون المغدورة إحداهما، الجمعة 13 يونيو الجاري.

العثور على أداة القتل

كما كشفت الشرطة بأن أداة القتل التي قد تكون استخدمت في قتل ناهد المانع عُثر عليها في جادة هاوثورن، ببقعة قريبة من مكان وقوع الجريمة. وقال الشخص الذي عثر على السكين ماكيل كوبر إن السكين يبلغ طولها ١٠ سنتيميترات وذات مقبض أحمر، ولم تكن موجودة قبل اليوم في المكان ذاته. وسارعت الشرطة إلى إغلاق المكان الذي عثر فيه على السكين لإجراء مزيد من التحقيقات.

وينتظر أن يعلن خلال الثمان والأربعين ساعة المقبلة عن نتائج فحص السكين.