"عضة" سواريز في المونديال تكلفه غالياً

يبدو أن عضة مهاجم الأوروغواي باتت تحت الأضواء، مذكرة بنطحة زين الدين زيدان الشهيرة. ولا شك أن لاعب منتخب الأوروغواي لويس سواريز سيدفع غالياً ثمن تلك العضة.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الثلاثاء أنه بدأ إجراءات تأديبية بحق لويس سواريز مهاجم أوروجواي الذي عض مدافع إيطاليا جيورجيو كيليني أثناء مباراة بلديهما في نهائيات كأس العالم. وأكد بيان للفيفا "أنه قد تم بدء إجراءات تأديبية ضد اللاعب لويس سواريز من أوروجواي".

وأضاف أنه أمام سواريز واتحاد الكرة في أوروجواي مهلة حتى الساعة الخامسة مساء (الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء بتوقيت برازيليا "لعرض موقفهم وتقديم أي دليل ذي صلة".

يذكر أن هداف ليفربول لويس سواريز يتميز بأسنانه الطويلة نوعاً ما، وهو معروف بابتسامته العريضة، وكانت له سوابق في مجال "العض"، لاسيما عام 2010 حين عض كتف المدافع باكال لاعب ايندهوفن وأوقف سبع مباريات، وعام 2013 أيضاً حين عض برانيسلاف ايفانوفيتش مدافع تشيلسي.

وتتداول الأنباء عن احتمال ايقافه سنتين كحد أقصى، وفي أدنى تقدير يمكن ايقافه 10 مباريات، إلا أن شيئاً لم يصدر بعد عن الفيفا.