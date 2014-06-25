"ورتّل القرآن" يومياً على شاشة "العربية" في رمضان

تشرع قناة "العربية" مع بداية شهر رمضان ببث سلسلة جديدة من البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي يستضيف مشاهير قرّاء القرآن الكريم في العالم العربي للتعريف بتجاربهم في حفظ وتلاوة القرآن.

ويستعرض البرنامج الذي تنتجه قناة العربية للسنة الثالثة على التوالي هذا العام تجارب قرّاء من كل من المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والأردن، في محاولة للتعريف بالمدارس المختلفة في القراءة والترتيل، ويبث البرنامج يوميا على شاشة العربية، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في نشر قيم القرآن الكريم وإبراز تأثيره الكبير في حياة الفرد والمجتمع والتشجيع على حفظه وتلاوته التلاوة الصحيحة.

وكان البرنامج في موسميه الأول والثاني استضاف نحو 55 قارئا من كل من مصر والإمارات والمغرب والكويت واليمن ولبنان والبحرين والأردن والسودان والعراق وسوريا، وفي موسمه الثالث يركز على المدارس الكبرى في التلاوة، وهي المدرسة المصرية والمدرسة الحجازية والمدرسة المغربية، حيث يتم التعريف بالقراء وشيوخهم والمدارس التي تأثروا بها وانتاجاتهم القرآنية ومشاركاتهم العربية الدولية.

ومن ضيوف البرنامج في هذا الموسم بعض من تحصل على المراتب الأولى في المسابقات العالمية للقرآن الكريم، ومن بين ثلاثين قارئا سيظهرون في حلقات البرنامج هذا العام خُصصت حلقة لقارئة متحصلة على الجائزة الأولى في إحدى المسابقات العالمية، وعدد من القراء المخضرمين الذين عاصروا كبار قراء مصر مثل الشيخ مصطفى إسماعيل.

وقام فريق البرنامج بالانتقال إلى المدن والقرى والأرياف في كل من السعودية ومصر والمغرب والأردن للتسجيل مع قرّاء يظهر بعظهم للمرة الأولى على شاشات التلفزيون.

والبرنامج يعده سنويا الزميل محمد الهادي الحناشي ومن تصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.