في ذكرى وفاته.. الزهور تغطي ضريح مايكل جاكسون

ترك نحو 100 من المعجبين بملك البوب مايكل جاكسون باقات كثيرة من الزهور عند ضريحه، بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته.

وتجمع المعجبون بالمغني والذين ارتدى بعضهم ملابس شبيهة بملابس جاكسون في مقبرة "فوريست لون" قرب لوس أنجلوس.

وكتب على لافتة وضعت على قلب عملاق خارج الضريح الصغير في غلينديل في شمال لوس أنجلوس "أحبك مايكل جاكسون".

وتوفي مايكل جاكسون عن 50 عاماً في 25 يونيو 2009 جراء جرعة زائدة من مخدر بروبوفول، الذي حقنه به طبيبه المعالج، لأنه كان يعاني من الأرق، بينما كان المغني يتمرن على جولته "ذيس إيز آيت" التي كان سيقيمها في لندن.

وأدين طبيبه الشخصي كونراد موراي بتهمة القتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 4 سنوات في العام 2011.

وقد أفرج عنه في أكتوبر بعد سنتين أمضاهما وراء القضبان.

وكان مايكل جاكسون ينوي عام 2009 العودة إلى إحياء الحفلات لتجنب الإفلاس بعد 5 سنوات على تبرئته في قضية التحرش جنسياً بأطفال، والتي أضرت بمسيرته.

وقبل وفاته كانت ديونه تبلغ 500 مليون دولار لكن منذ 2009 حقق إرث مايكل جاكسون أكثر من 700 مليون دولار على ما جاء في كتاب صدر مؤخراً حول إمبراطورية جاكسون.