يوم غرز سواريز أسنانه و"عضعض" برقبة لاعب مغربي

حتى الآن اكتشفوا 3 عضات عليها دليل قام بها مهاجم الأوروغواي لويس سواريز، أولها غرز فيها أسنانه و"عضعض" برقبة مغربي الأصل كان يلعب لفريق هولندي، ودليلها واضح من صور ولقطة فيديو شهيرة تعيد بثها "العربية.نت" الآن، مع اقتراب تحديد العقوبة بحقه بعد عضته التي أصبحت حديث العالم، ونال بها من كتف المدافع الإيطالي جورجيو كييليني بالمونديال الحالي في البرازيل.

عضة سواريز الأولى كانت من "حظ" سيئ لحق باللاعب المغربي الأصل عثمان بقال، وكانت "عضعضة" واضحة، حدثت أثناء مباراة جمعت في نوفمبر2010 بين فريق "أياكس أمستردام" الذي كان بقال يلعب لصالحه، مع فريق "ب.س.ف أيندهوفن" المحتل ذلك العام صدارة الدوري الهولندي، وقبل نهايتها نال لاعب "أياكس" راسموس ليندغرين بطاقة حمراء لعرقلته لاعب "أيندهوفن" إبراهيم أفيلاي، فانتفض زملاؤه غضبا، وحدثت بلبلة في الملعب.

ويبدو أن سواريز تلاسن لثوان مع بقال الذي كان بين المعترضين على طرد زميله بالدقيقة الأخيرة، وفي لحظة خاطفة من الهرج والمرج عاجل سواريز لاعب وسط "أيندهوفن" المغربي الأصل بالعضة التي يبدو أنه كان يريد أن يستهدف بها كتفه، لكن أسنانه وصلت أولا إلى أسفل رقبته من جهة اليسار، فاكتفى بما وصل إليه من لحمه، وغرزها فيه على السريع، لذلك اعتبروها "عضعضة" أكثر منها عضة عادية.

بعد يومين من المباراة التي انتهت بتعادل سلبي أعلن "أياكس" إيقاف قائد فريقه المهاجم من اللعب 7 مباريات، بسبب عضعضته لرقبة بقال، البالغ عمره الآن 29 سنة، كما غرّموه بما وصفوه بأنه كان "مبلغا ماليا كبيرا"، بحسب ما قرأت "العربية.نت" عما لحق به من عقاب اعتبروه يسيرا، وفوقه أيضا بقي محافظا على منصبه كقائد هجومي للفريق الذي بدأ منذ 2007 باللعب لصالحه، وأثناءها حتى تاريخ العضة سجل له 156 هدفا.

وهناك عضة ثانية قام بها أثناء الشوط الثاني من مباراة جرت في 21 أبريل العام الماضي بين فريقي ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل، وعاقبه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقافه عن اللعب في 10 مباريات، كما عاقبه "ليفربول" بغرامة مالية لعضه ذراع مدافع "تشيلسي" اللاعب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، إلا أن النادي الإنجليزي لم يفصح عن قيمة الغرامة المالية.

في اليوم التالي اعترف سواريز في "تويتر" بالعقوبة، وكتب تغريدة قال فيها: "وقع النادي غرامة مالية عليّ اليوم بسبب سلوكي غير المقبول أمس". وتلاها بثانية: "تحدثت لتوي عبر الهاتف إلى إيفانوفيتش، وتمكنت من تقديم اعتذاري المباشر له.. شكراً لقبول اعتذاري". ثم أصدر بياناً اعتذر فيه أيضاً لمن شاهدوا المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.