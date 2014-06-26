"إم بي سي" للعريفي: لن تظهر في قنواتنا مجدداً

ذكر مصدر مسؤول في مجموعة "إم بي سي mbc"، رداً على حملة المقاطعة التي يقودها الداعية السعودي محمد العريفي ضد قنوات المجموعة، أنه "مهما بلغت حملة الابتزاز التي يقودها العريفي ضد "إم بي سي" فلن يكون له برنامج على أي من قنواتنا".

ولفت المصدر، في تصريح لصحيفة "الحياة" إلى أن الحملة متوقعة منه، وتأتي في سياق الحملات المستمرة التي يشنها بهتاناً ضد قنوات المجموعة.

وأضاف المصدر: "عوضاً عن معالجة صورته والشبهات التي تطاوله من الآخرين، يعمد للهرب إلى الأمام عبر السعي بتشويه سمعة غيره ممن لا يحتاجون أصلاً إلى شهادته".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها العريفي هجوماً على قنوات "إم بي سي mbc"، إذ تزداد وتيرته قبيل شهر رمضان كل عام، ما يثير التساؤلات عن استهدافه تلك الشبكة وحدها، لاسيما وأنه ظهر في قنوات عربية عدة، من دون أن يتطرق لتلك الفضائيات وبرامجها التي تمنحه فرص الظهور.

وتعزو مصادر الحملة التي يشنها العريفي ضد "إم بي سي mbc" إلى عدم موافقة المجموعة على منحه برنامجاً على قنواتها في شهر رمضان وغيره.