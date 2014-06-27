الطائرة المفقودة.. "الطيار الآلي" قادها قبل تحطمها

قالت السلطات الأسترالية إنها تعتقد أن شخصاً على متن الطائرة الماليزية المفقودة قام بشكل متعمد بتشغيل نظام "الطيار الآلي" والذي قاد الطائرة إلى التحليق باتجاه معين حتى نفد الوقود منها وتحطمت في مكان ما من العالم، لكن السلطات تشير أيضاً إلى اعتقادها بأن الأوكيسجين نفد على الأغلب من الطائرة قبل أن يضطر ذلك الشخص إلى تشغيل ذلك النظام.

ونظام "الطيار الآلي" يُستخدم عادة عند الطوارئ وبموجبه يمكن أن تتلقى الطائرة أمراً بالتحليق دون الحاجة إلى وجود قائد لها يتابع عملية القيادة لحظة بلحظة، وعاد ما يستخدم في حال تعرض قائد الطائرة إلى أمر طارئ كالوفاة أو الغيبوبة أو المرض المفاجئ.

وفي حال صحت هذه الفرضية الجديدة التي جاءت في تقرير أسترالي جديد فإن كافة الركاب، بمن فيهم الطاقم، وقائد الطائرة ومساعده، لقوا حتفهم بسبب نقص الأوكيسجين، وخلال دقائق معدودة فقط من انتهائه، بينما كانت الطائرة تحلق واستمرت في التحليق حتى انتهى الوقود وسقطت وتحطمت في مكان لم تتمكن كل فرق التحقيق من تحديده حتى الآن.

وكانت الطائرة الماليزية التي تقل الرحلة رقم (MH370) قد انقطعت كل وسائل الاتصال بها فجر يوم الثامن من مارس الماضي، بينما كانت في طريقها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى الصينية بكين وعلى متنها 239 شخصاً.

والطائرة العملاقة المفقودة كانت من طراز "بوينغ 777"، وشاركت أكثر من 20 دولة في أعمال البحث عنها، إلا أن أياً من المحققين أو فرق البحث لم يتمكن من تحديد مكان الطائرة، أو العثور على أي من حطامها، ليتم تسجيل هذا الحادث على أنه اللغز الأكثر تعقيداً في عالم الطيران الحديث.

نفد الوقود وتحطمت

وقال مكتب السلامة الجوية الأسترالي في تقرير جديد إن الطائرة على أغلب التقديرات ظلت تحلق في اتجاه واحد، وهو جنوب المحيط الهندي، حتى نفد الوقود وتحطمت، أما الركاب فكانوا قد ماتوا جميعاً بسبب نقص الأوكسيجين.

ومن المقرر أن تبدأ فرق البحث والتحقيق جولة جديدة من أعمال البحث والتقصي في شهر أغسطس المقبل، على أن منطقة البحث الجديدة ستبعد نحو 600 ميل (900 كلم) إلى الجنوب من المنطقة التي كان يجري فيها البحث سابقاً.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسترالي وارين تروس، إنه "من المحتمل جداً جداً" أن يكون قد تم تشغيل نظام "الطيار الآلي" بشكل متعمد بعد أن كانت الطائرة قد انحرفت عن مسارها في الطريق إلى بكين.

ولم تعلق السلطات في كوالالمبور، ولا في الخطوط الجوية الماليزية، على المعلومات التي يدور الحديث عنها في أستراليا، كما أن السلطات الأسترالية أيضاً لم تفصح عن اعتقادها بخصوص كيف ولماذا نفد الأوكسيجين من على متن الطائرة، كما أنها لم تفصح عما إذا كانت تعتقد بأن تشغيل نظام "الطيار الآلي" قد تم في إطار عمل إرهابي أو انتحاري، أم أنه كان محاولة يائسة لإنقاذ الطائرة، أو تأخير تحطمها.