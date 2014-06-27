طيار أميركي في الـ19 يجوب العالم "منفردا"

حط الأميركي مات غوثميللر البالغ 19 عاماً - الذي يطمح إلى أن يكون أصغر طيار يقوم بجولة حول العالم منفرداً - في الهند الخميس بعد شهر على بداية مغامرته الجوية.

ونزل الطالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مبتسماً من طائرته بمحرك واحد "بيتشكرافت أيه 36" بعد هبوطه في ناغبور في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وينوي الطيار الشاب الذي أقلع في 31 مايو من سان دييغو في كاليفورنيا قطع مسافة 46700 كيلومتر مع 25 محطة في 14 بلدا.

ويأمل أن يدرج اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعودته في الثامن من يوليو إلى كاليفورنيا، عندما يكون عمره أقل بـ16 يوما عن الحامل الحالي للرقم القياسي الأسترالي ريان كامبل، الذي سجل هذا الإنجاز في العام 2013 عند وصوله إلى جنوب سيدني.

وكان الأسترالي يومها في سن التاسعة عشرة وسبعة أشهر و25 يوما.

وقال غوثميللر إنه يستمتع بمغامرته رغم بعض الصعوبات، مشيرا إلى أنه رأى "أماكن مثيرة فعلا للاهتمام".

وقد حقق أكثر من 500 ساعة طيران وقطع الولايات المتحدة وأوروبا والمتوسط قبل أن ينتقل إلى مصر ومنطقة الخليج.

وخلال محطته السابقة في أبوظبي تعرض لمشكلة، إذ وضع في خزانات طائرته زيت محركات بدلا من وقود الطيران إلا أن الأمر انتهى على خير على ما أوضح.

أما محطاته المقبلة فهي كوالالمبور وبانكوك والفيليبين وأستراليا وجزر ساموا، حيث المناخ قد يشكل له متاعب.

وقال" أنا متوجه إلى منطقة في العالم حيث يمكن للأمطار الموسمية أن تكون مشكلة"، مشيرا إلى أن الطقس قد ينقلب بشكل سريع جدا.

وينوي غوثميللر التبرع بالمال الذي جمعه من الأطراف الراعية لمغامرته إلى جمعية "كود.اورغ" غير الربحية وتعنى بتعليم المعلوماتية في المدارس.

وختم يقول "الهدف جمع 250 ألف دولار، الرحلة تكلف 145 ألف دولار، لذا أنوي أن أتبرع بمبلغ 105 آلاف دولار".