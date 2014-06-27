"سقيا دبي" توفر مياهاً نظيفة للملايين حول العالم

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملة "سقيا الإمارات" التي تهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم.

وأكدت الحملة حرص الشيخ محمد على مشاركة المواطنين والمقيمين بالإمارات في العمل الخيري.

وتهدف الحملة إلى إنقاذ 3.4 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب العطش وتلوث المياه، مما يجعل هذه المعضلة السبب الرئيسي للمرض والوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما يموت 4000 طفل كل يوم نتيجة للأمراض الناجمة عن ابتلاع المياه القذرة، بحسب الأمم المتحدة.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 4 من أصل 10 أشخاص في العالم ليس لديهم مياه نظيفة للشرب.

ونتيجة ذلك، هناك حوالي أربعة مليارات حالة إسهال سنوياً، مما يؤدي إلى حوالي مليون حالة وفاة، 90% منها الأطفال دون سن الخامسة، بحسب منظمة الصحة العالمية.