فيديو.. كلب يقفز فرحاً بعد هدف البرتغال في المونديال

تشتعل حمى المونديال هذه الأيام، حيث يتسمّر الكبير والصغير أمام شاشات التلفاز في كل مكان في العالم وهم يتابعون بحماسة وأعصاب مشدودة كل دقيقة من المباراة.

ويبدو أن الحماسة لا تقتصر على البشر، فالحيوانات - وخصوصاً الكلاب - باتت من عشاق كرة القدم في كأس العالم، حيث يظهر فيديو على "يوتيوب" كلباً يتابع المباراة التي كانت بين فريقي البرتغال والولايات المتحدة التي انتهت نتيجتها بتعادل إيجابي 2 – 2.

ويظهر الكلب وهو يتابع بتركيز شديد مجريات المباراة، ويتفاعل ويبدأ في القفز فرحاً بتسجيل منتخبه المفضل، الذي ربما يكون "البرتغال".

وكانت البرتغال قد خرجت من مباريات كأس العالم فيما تأهلت أميركا لدور 16.