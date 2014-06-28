بالفيديو.. قطة صغيرة تتحدى كلب "دوبرمان" الشرس

فيما يشبه اختباراً لمدى صبر كلب دوبرمان الشرس، أخذت قطة صغيرة لم يتجاوز عمرها الشهرين في مشاكسة الكلب لمدة دقيقة تقريباً، متحدية بذلك ضخامته وقوته.

صوفي القطة التي التقطتها صاحبتها الحالية من إحدى محطات البترول في كندا، قامت بمشاكسة الكلب أثناء استلقائه على الأرض بعدة طرق بدأت بالمداعبة وانتهت بالهجوم على رأسه، حتى استيقظ لها لتعرف مع من تلهو.

وأظهر الفيديو، الذي صورته صاحبة القطة جيسيكا مانينغ، ونشرته صحيفة "ديلي ميل" صوفي وهي تقف على رجليها الخلفيتين وتهاجم بيشوب الدوبرمان مان البالغ من العمر 3 سنوات وتقفز على رأسه أثناء نومه.

وتؤكد مانينيغ أن كلبها بيشوب يحاول دوماً كسب ود صوفي ليصبحا أصدقاء، لكن القطة التي تشبه الشبح في سلوكها لم تتح له أبداً تلك الفرصة.