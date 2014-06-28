قريباً.. جسر سان فرانسيسكو "بشباك" للحد من الانتحار

يجهز جسر "غولدن غيت" الشهير قريباً بشباك سلامة؛ لمنع عمليات الانتحار من هذا الجسر الضخم رمز مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ووافقت السلطة المحلية المكلفة بالنقل وإدارة الجسر على تغطية جزء من كلفة المشروع التي تصل إلى 76 مليون دولار.

وستغطي بقية الكلفة الحكومة الفيدرالية وولاية كاليفورنيا، على ما أوضح دنيس موليغان المدير العام لـ"غولدن غيت بريدج هايواي أند تراسنبورتيشن ديستريكت".

وقال موليغان يفترض الانتهاء من وضع هذه الشباك التي ستكون معلقة على ارتفاع 6 أمتار تحت أرصفة جانبي الجسر الذي يمتد على 2,7 كيلومتر تقريبا، بحلول عام 2018.

وقد قفز أكثر من 1400 شخص من الجسر الشهير منذ تدشينه في عام 1937 مع عدد قياسي من عمليات الانتحار في عام 2013 مع 46 شخصاً على ما أوضح المصدر ذاته.

وقال موليغان إن عدة خيارات درست، مضيفاً أن "بين كل الخيارات الممكنة كان هذا الخيار الأقل تأثيراً على المنظر، فعند مرور الجسر بالسيارة لا يمكن رؤية الشباك".

وأضاف أن القيمين على الجسر يدرسون أفضل طريقة لتجنب وقوع عمليات انتحار من على الجسر منذ عقد من الزمن، موضحاً "في السنوات الأخيرة أتت إلينا عائلات كثيرة فقدت أطفالاً أو مراهقين على الجسر، وناقشت معنا أهمية الأمر بالنسبة لها".