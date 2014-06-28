"العربية" تتابع مواقع التواصل برمضان من "على الكنبة"

من وسائل التواصل الاجتماعي وإليها، تطلق قناة "العربية" أول أيام شهر رمضان برنامج #على_الكنبة الذي يرصد أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي من "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، إضافة إلى متابعة آخر ردود الأفعال حول ما تعرضه القنوات العربية من مسلسلات وبرامج.

وفي هذا السياق، قالت مذيعة البرنامج، الزميلة سارة الدندراوي لـ"العربية.نت"، إن البرنامج سيستضيف عددا من أبرز نجوم الدراما وصنّاعها في العالم العربي لمناقشتهم، بمشاركة متابعي البرنامج، حول تفاصيل أعمالهم التي تعرض خلال شهر رمضان.

ويمكن للمشاهدين التواصل مع البرنامج وما يطرح من خلاله وتوجيه الأسئلة لضيوفه عبر هاشتاغ البرنامج على "تويتر" هو #على_الكنبة.

ويمكن للمشاهدين مشاركة صور من أجوائهم الرمضانية عبر "إنستغرام"، وكذلك آخر الفيديوهات التي قاموا بتصويرها عبر إرسالها من خلال خدمة "واتس أب" للبرنامج على الرقم 00971562166744.

يذكر أن البرنامج سيبث من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان عند 01:30 بتوقيت السعودية (22:30 بتوقيت غرينتش)، ويعاد 09:30 صباحا بتوقيت السعودية (06:30 بتوقيت غرينتش)، إضافة إلى إعادة ثانية في نفس اليوم عند 18:30 مساء بتوقيت السعودية (15:30 بتوقيت غرينتش).