رائدا فضاء يحلقان شعريهما بسبب خسارة في كأس العالم

حلق اثنان من رواد الفضاء الأميركيين على متن محطة الفضاء الدولية شعر رأسيهما يوم الخميس الماضي بعد أن خسرا رهاناً في كأس العالم.

وكان رائدا الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأميركي (ناسا) ريد وايزمان وستيف سوانسون دخلا في مراهنة مع زميلهما الألماني في الطاقم ألكسندر جيرست حول مباراة الولايات المتحدة وألمانيا في مجموعتهما بكأس العالم المقامة في البرازيل.

وفاز المنتخب الألماني على الولايات المتحدة 1-0 ما يعني أن وايزمان وسوانسون سيتركان جريست يحلق لهما شعر رأسيهما.

وأرسل مركز التحكم في الرحلة في هيوستن التعازي للأميركيين على خسارتهما.

ونقل مركز التحكم في المهمة رسالة الى الرواد تقول: "وآخر شيء من هيوستن الليلة.. تعازينا على الخسارة اليوم لستيف وريد. الرحلة تريد أن توضح أن الصلع أكثر مواءمة للطيران".