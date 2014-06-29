طريقة صوفية تحتج على شعار تجاري لـ "عطر"

أثار إعلان تجاري لعطر للمصمم روبرتو كافالي غضب أصحاب طريقة صوفية يقولون إن بيت الأزياء الإيطالي الشهير استغل رمزا مقدسا لدى أتباع الطريقة بصورة غير ملائمة.

وكانت إعلانات العطر (جاست كافالي) والتي تظهر فيها ابنة نجم الروك ميك جاجر في ملابس مثيرة تسببت في تنظيم مظاهرات أمام متاجر في مدن مثل سان فرانسيسكو وبيفرلي هيلز في كاليفورنيا ووصلت حتى دوسلدورف في ألمانيا. ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات مطلع الأسبوع في شيكاغو ولندن.

ويقول أتباع طريقة "شاه مقصودي" إن شعار العطر يشبه رمزا مقدسا ومعروفا ويطلبون إزالته. ويصل عدد أتباع هذه الطريقة إلى نحو 500 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الشعار حرف اتش بالإنكليزية. ويقول الصوفيون إنه يستند إلى رمز قديم لديهم يشير إلى لفظ الجلالة.

وقال نسيم بهادوراني أحد منظمي الاحتجاج وهو إيراني المولد ويعيش في سان دييغو "إن استخدام شيء يعني الكثير بالنسبة لنا لتحقيق مكاسب تجارية يقلل من قيمة رمزنا المقدس".

وتقول شركة روبرتو كافالي التي تستخدم الشعار منذ 2011 إن الشعار لا يشبه الرمز، ويمكن التفريق بينهما.

وأثار كافالي حفيظة أتباع ديانة أخرى قبل عشرة أعوام عندما صمم مجموعة للباس البحر النسائي وزينها بأشكال الآلهة الهندوسية.

وعرض متجر هارودز الشهير في لندن المجموعة للبيع لكنه توقف فيما بعد، غير أن كافالي أصر على أن مجموعته لم يكن القصد منها الإساءة.