مشاهير اعتنقوا الإسلام وتذوقوا طعم صيام رمضان

بدأ الملايين من المسلمين في كل بقاع الأرض صوم شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون لمدة 30 يوماً عن الطعام و الشراب والتدخين والعلاقات الزوجية من الفجر وحتى غروب الشمس في محاولة للتقرب إلى الله.

ووفق "صحيفة انترناشونال بيزنس تايمز" فإن مقاومة إغراءات الحياة بالصيام بالنسبة للمشاهير الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً قد تكون أصعب.

شقيقة مايكل جاكسون

فجانيت جاكسون المغنية الأمريكية الشهيرة وشقيقة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون تشهد رمضان للمرة الأولى عقب تحولها للإسلام العام الماضي.

جانيت تحولت عن المسيحية التي نشأت وتربت على تعاليمها، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال الملياردير وسام المانع.

وتعرض الصحيفة الأميركية بالصور مجموعة من أبرز مشاهير العالم الذين تحولوا للإسلام، منهم، جيرمين جاكسون، شقيق ملك البوب الراحل الأكبر تحول للإسلام عام 1998 بعد أن وقع في حبه أثناء جولة في الشرق الأوسط.

وقال جيرمين آنذاك "بدخولي الإسلام شعرت كأني ولدت من جديد".

بالإضافة إلى جميما خان، التي تحولت من اليهودية للإسلام بعد أشهر قليلة من زواجها بلاعب الكريكيت ورجل الأعمال الخيرية الباكستاني عمران خان عام 1995.

كما من بينهم مايك تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة والذي تحول للإسلام خلال الوقت الذي قضاه في السجن، ومن ثم ذهب لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة في يوليو 2010، وكتب في تغريدة بعد مغادرته الأماكن المقدسة "أنعم الله علي بأداء العمرة وسيجعلني دائماً على الطريق المستقيم".

كذلك، إلين بيرستن، الممثلة الأمريكية التي نشأت كاثوليكية إلا أنها تحولت للإسلام فيما بعد. حيث تقول إنها كانت "روحاً منفتحة على الحقيقة التي تعيش في كل هذه الأديان".



