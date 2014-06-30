نجم هولندا يعترف: خدعت الحكم لذلك أعتذر

اعترف النجم الهولندي أريين روبن، بخداعه الحكم في الشوط الأول للمباراة التي جمعت منتخب بلاده مع المكسيك، وفازت عليها بركلة جزاء 2- 1 وتأهلت إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014.

وقال في تصريح للتلفزيون الهولندي: "مثلت على الحكم في الشوط الأول، لكني لم أنجح في خداعه، لكن قبل نهاية المباراة حصلت على ضربة جزاء أظنها غير مستحقة". واعتذر روبن عن فعلته، قائلاً: "ما كان يجب أن أفعل ذلك، لذلك أعتذر".

وكان المدير الفني للمنتخب المكسيكي ميغيل هيريرا حمل الحكم البرتغالي بيدرو برونسيا مسؤولية خروج فريقه من دور الـ16 لنهائيات كأس العالم، بسبب قراره بمنح منتخب هولندا ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو ما سمح للهولنديين بتحقيق الفوز 2-1 والصعود إلى ربع النهائي.

فقبل دقيقتين من نهاية المباراة كانت المكسيك متقدمة 1-0 لكن فيسلي سنايدر أدرك التعادل لهولندا وبدا أن المباراة ستمتد إلى وقت إضافي.

لكن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم البرتغالي ركلة جزاء لهولندا، إثر التحام بين رفائيل ماركيز قائد المكسيك وأرين روبن سقط على إثره مهاجم هولندا أرضاً ونجح هنتيلار في تسجيل هدف الفوز منها.

وقال هيريرا للصحافيين بعد المباراة: "إذا بدأ الحكم في احتساب أخطاء لم تحدث فإنك تخرج من كأس العالم بسبب ظروف خارج إرادتك. نتوقع أن تعيد لجنة الحكام النظر في الأمر، وأن يعود هذا الرجل إلى بلاده تماماً مثلنا".

وأكد المدرب أن روبن "تظاهر بالتعرض للعرقلة ثلاث مرت وكان يجب إنذاره في المرة الأولى".

يأتي هذا في وقت تطرقت فيه بعض الصحف المكسيكية إلى إمكانية إعادة المباراة.



