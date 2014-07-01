عادل الطريفي نائباً لمدير قناة "العربية"

أعلن في قناة "العربية" عن التحاق الدكتور عادل الطريفي بإدارة القناة في دبي، وتعيينه نائباً للمدير العام.

ورحب المدير العام، عبدالرحمن الراشد، بالدكتور الطريفي، الذي قدمه خلال اجتماع التحرير الدوري.

والدكتور عادل الطريفي، رئيس تحرير "الشرق الأوسط"، معلق سياسي في الفضائيات الإخبارية العربية والدولية، وكاتب صحافي منتظم في صحيفة "الشرق الأوسط" منذ سنوات، وقبلها في صحيفتي "الوطن" و"الرياض" السعوديتين.

وبداية عام 2013، تولى الطريفي رئاسة تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" في لندن، وقبلها رئاسة تحرير مجلة "المجلة" في عام 2009، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

من جانبه، عبر الدكتور الطريفي عن فخره بالانضمام إلى أهم مؤسسة إعلامية عربية، مؤكداً أن "العربية مدرسة إعلامية تضم صحافيين من أفضل الكفاءات العربية".