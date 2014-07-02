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الملكة رانيا تمضي يوماً رمضانياً مع مسني دار عجزة

المصدر: العربية.نت
الملكة رانيا مع مسني دار عجزة
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أمضت الملكة رانيا العبدالله يوماً رمضانياً في "دارات سمير شما" لتفقد أحوال كبار السن المستفيدين من خدمات الدارات، واطلعت على الأنشطة التي ينفذها مجموعة من متطوعي ومتطوعات مؤسسة "نهر الأردن" هناك.

الملكة رانيا مع مسني دار عجزة الملكة رانيا مع مسني دار عجزة

وشاهدت الملكة والأميرة الأعمال التطوعية التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات، من أنشطة تفاعلية مع المسنين والمسنات، كلعب الشطرنج وزراعة النباتات والرسم وعمل الحلويات. وتبادلت الملكة رانيا الحديث مع المتطوعين وكبار السن.

الملكة رانيا مع مسني دار عجزة الملكة رانيا مع مسني دار عجزة

وتقدم الدارات، التي تأسست عام 2001 كجمعية غير ربحية، خدماتها لـ36 مستفيداً ومستفيدة منهم 17 مستفيداً تم تحويلهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وتتكون الدارات من وحدات سكنية على شكل فلل واستديوهات ومركز طبي، وحمام سباحة داخلي، وصالة رياضية ومكتبة وقاعة للصلاة، وقاعة لتناول الطعام وغرفة للغسيل، وحدائق.

الملكة رانيا مع مسني دار عجزة الملكة رانيا مع مسني دار عجزة

كلمات دالّة

#الأردن, #عمان, #مسنين, #دار عجزة, #نهر الأردن, #الملكة رانيا

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